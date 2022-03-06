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18+. Орки целенаправленно бьют по мирному населению, которое эвакуируется из Ирпеня

Общие новости
(1 голосов)

Мрази

18+. Орки целенаправленно бьют по мирному населению, которое эвакуируется из Ирпеня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российские кафиры наносят авиаудары по Ирпеню, когда из города проходила эвакуация мирного населения. Журналист Андрей Дубчак на своей странице в фейсбуке выложил видео удара, а также фото последствий.

"Это не армия, это просто убийцы. Это факт! Это просто задокументированный факт! Ведь они все видят прямо из домов Ирпеня. На моих глазах погибла женщина, парень, девочка подросток, мужчина получил очень тяжелые ранения. Наверное это была семья…

россияне целенаправленно бьют минометами по мосту, через который люди пытаются покинуть Ирпень. Час назад на моих глазах погибла семья. Девочка, парень, мама. Муж получил очень серьезные ранения", - написал Дубчак.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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wgalz1 (яникапу)
06.03.2022 в 15:36
согласен ,нацики мразь и будут гореть в аду
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Extrim4ik (Extreme)
06.03.2022 в 15:04
Что и требовалось доказать... ОНИ ОСОЗНАННО ЛУПЯТ ПО ЖИЛЫМ КВАРТАЛАМ, ПО МИРНОМУ НАСЕЛЕНИЮ ...Зае#али уже... Гореть вам в аду, мрази.... Вам когда-то это вернётся...
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