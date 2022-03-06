18+. Орки целенаправленно бьют по мирному населению, которое эвакуируется из Ирпеня
Мрази
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Российские кафиры наносят авиаудары по Ирпеню, когда из города проходила эвакуация мирного населения. Журналист Андрей Дубчак
"Это не армия, это просто убийцы. Это факт! Это просто задокументированный факт! Ведь они все видят прямо из домов Ирпеня. На моих глазах погибла женщина, парень, девочка подросток, мужчина получил очень тяжелые ранения. Наверное это была семья…
россияне целенаправленно бьют минометами по мосту, через который люди пытаются покинуть Ирпень. Час назад на моих глазах погибла семья. Девочка, парень, мама. Муж получил очень серьезные ранения", - написал Дубчак.
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