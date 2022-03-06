Подоляк: У нас переполнены добровольческие полигоны и военкоматы
Все готовы защищать Украину!
Твіттер Подоляка
Советник президента ОП Михаил Подоляк поделился информацией с полигона в Яворове во Львовской области:
“Яворив. Международный центр миротворчества и безопасности. Украина будет защищать себя. Добровольно. Массово. Независимо от возраста и социального статуса. Ради семей и детей.
Доказательство этому – переполненные добровольцами полигоны и военкоматы! Все только начинается…” – написал Подоляк.
Yavoriv. International Center for Peacekeeping & Security. ???????? will defend itself. Voluntarily. Massively. Regardless of age & social status. For the sake of families & children. Proof of this is overcrowded training areas & military enlistment offices! This is just the beginning pic.twitter.com/mDDOPCHiRN— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 6, 2022
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