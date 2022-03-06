Подоляк: У нас переполнены добровольческие полигоны и военкоматы

Советник президента ОП Михаил Подоляк поделился информацией с полигона в Яворове во Львовской области:

“Яворив. Международный центр миротворчества и безопасности. Украина будет защищать себя. Добровольно. Массово. Независимо от возраста и социального статуса. Ради семей и детей.

Доказательство этому – переполненные добровольцами полигоны и военкоматы! Все только начинается…” – написал Подоляк.