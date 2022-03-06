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Подоляк: У нас переполнены добровольческие полигоны и военкоматы

Общие новости
(2 голосов)

Все готовы защищать Украину!

Подоляк: У нас переполнены добровольческие полигоны и военкоматы

Твіттер Подоляка

Новина українською

Советник президента ОП Михаил Подоляк поделился информацией с полигона в Яворове во Львовской области:

“Яворив. Международный центр миротворчества и безопасности. Украина будет защищать себя. Добровольно. Массово. Независимо от возраста и социального статуса. Ради семей и детей.

Доказательство этому – переполненные добровольцами полигоны и военкоматы! Все только начинается…” – написал Подоляк.

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В статье: Михаил Подоляк
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.03.2022 в 15:30
Де зброя??????
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Skomoroh11 (Тернопіль)
06.03.2022 в 15:18
Як в армії служити то всі хворі;)) А як москаля бити, то всі виздоровіли...
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