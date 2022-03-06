Зеленский – западным лидерам: Если вы не закроете небо, вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали

После авиаудара по аэропорту Винницы президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередной просьбой к лидерам западных стран закрыть небо над Украиной.

"Только что мне доложили о ракетном ударе по Виннице - восемь ракет против нашего города, против нашей мирной доброй Винницы. Которая никогда никогда не угрожала России никоим образом. Ракетный удар. Жесткий, циничный, полностью разрушенный аэропорт.

Они продолжают уничтожать нашу инфраструктуру. Наша жизнь, которую строили мы и наши родители, дедушки и бабушки, поколение украинцев. Мы повторяем каждый день – закройте небо над Украиной. Закройте для всех русских ракет, для всей русской авиации, для всех этих террористов, сделайте гуманитарную воздушную зону. Без ракет, без авиабомб. Мы люди, и это ваша гуманитарная обязанность защищать нас, защищать людей. И это вы можете. Если вы этого не сделаете, если вы не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя защитить, можно сделать только один вывод: вы также хотите, чтобы нас очень медленно убивали. Это ответственность и политиков мира, западных лидеров. С сегодняшнего дня и навсегда", - сказал Зеленский.