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Украинская армия провела контратаку в Мариупольском направлении

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(2 голосов)

Верим в нашу армию!

Украинская армия провела контратаку в Мариупольском направлении

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские военные смогли провести успешную контратаку на Мариупольском направлении. По информации Минобороны Украины, были уничтожены 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра, около тридцати российских оккупантов, а двух захватчиков попали в плен.

"Оказавшись в плену россияне спели уже привычную для них песню о "мы не знали куда нас отправляют". И все они знали. Двое танкистов, один из которых российский офицер-командир взвода, решили сдаться. Другие же экипажи, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, оставшиеся в горящих машинах навсегда.

Украинские защитники Мариуполя продолжают героически и мужественно сдерживать нашествие агрессора. Победа будет за нами!", - говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, что сегодня по винницкому аэропорту были нанесены восемь авиаударов.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
06.03.2022 в 17:13
Слава Украине !
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