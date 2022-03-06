Украинская армия провела контратаку в Мариупольском направлении

Украинские военные смогли провести успешную контратаку на Мариупольском направлении. По информации Минобороны Украины, были уничтожены 3 вражеских танка, 4 БМП, 2 Тигра, около тридцати российских оккупантов, а двух захватчиков попали в плен.

"Оказавшись в плену россияне спели уже привычную для них песню о "мы не знали куда нас отправляют". И все они знали. Двое танкистов, один из которых российский офицер-командир взвода, решили сдаться. Другие же экипажи, находившиеся в разбитой колонне бронетехники, оставшиеся в горящих машинах навсегда. Украинские защитники Мариуполя продолжают героически и мужественно сдерживать нашествие агрессора. Победа будет за нами!", - говорится в заявлении Минобороны.