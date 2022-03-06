Секретар СНБО: Мы выдержали первую, наиболее трудную волну атаки русских орков

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что первая волна войны преодолена, однако впереди нас всех ждет вторая:

“Мы выдержали первую, наиболее трудную волну атаки русских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины.

Ни на каком направлении российские террористические войска не добились стратегического успеха. Украинское войско дает достойный отпор, и день нашей победы над русской химерой приближается с каждым днем.

Но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными”, - сказал Данилов.