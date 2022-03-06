УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Секретар СНБО: Мы выдержали первую, наиболее трудную волну атаки русских орков
В тренде

Секретар СНБО: Мы выдержали первую, наиболее трудную волну атаки русских орков

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Победа приближается с каждым днем

Секретар СНБО: Мы выдержали первую, наиболее трудную волну атаки русских орков

Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Новина українською

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что первая волна войны преодолена, однако впереди нас всех ждет вторая:

“Мы выдержали первую, наиболее трудную волну атаки русских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины.

Ни на каком направлении российские террористические войска не добились стратегического успеха. Украинское войско дает достойный отпор, и день нашей победы над русской химерой приближается с каждым днем.

Но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными”, - сказал Данилов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Алексей Данилов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
danilov.oleksiy

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...