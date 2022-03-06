Российская армия нашла новый город-цель в Донецкой области. Есть пострадавшие среди гражданских

Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Краматорска, который находится в Донецкой области. Снаряды попали в дома на Краматорском бульваре.

Прессцентр штаба ООС отмечает, что большое количество людей ранены, а также двое погибли. Сейчас на месте происшествия работают эксперты для уточнения количества пострадавших от террористических действий орков.

Не указывается, какое оружие было применено, однако предполагается, что это были крылатые ракеты. Недавно она уже летела в Краматорскую сторону, однако ее сбили силы ПВО.

Напомним, что в 2014-м российская армия в сотрудничестве с так называемой ДНР захватывала Краматорск, но затем город был освобожден украинскими военными.