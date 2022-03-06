Кулеба: За Украину против россии хочет воевать почти 20 тысяч добровольцев из 52 стран мира

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился масштабностью поддержки живой силы из-за границы в борьбе против российских захватчиков:

"Запросов от таких граждан много, они прорабатываются. Весь мир сегодня на стороне Украины, не только на словах, но и на деле.

Мобилизация свободных людей мира просто поражает. К нам приходят опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание. Мы их не нанимали, не стимулируем ничем. Это их желание воевать на стороне добра.

Общее количество заявок приближается к 20 тысячам”, - заявил Кулеба.