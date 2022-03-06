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Ракеты в винницкий аэропорт прилетели предположительно из "ПМР"

Общие новости
(1 голосов)

РФ все активнее использует в конфликте все свои "дружеские" республики

Ракеты в винницкий аэропорт прилетели предположительно из "ПМР"

Фото: facebook.com/yuriy.ignat

UA-Футбол
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Авиаудар по винницкому аэропорту сегодня был совершен с территории временно оккупированной российскими войсками части Молдовы, "Приднестровской Молдавской Республики". Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Юрий Игнат.

"Сегодня около двух часов дня по гражданскому аэродрому "Винница" и военной базе, находящейся рядом на реконструкции и без техники враг нанес ракетный удар. Восемь ракет ориентировочно из Приднестровья. Враг еще раз показал свое лицо. Мы не сдаемся", - говорится в сообщении Игната на своей странице в фейсбуке.

Напомним, что после авиаудара Президент Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к лидерам стран Запада с просьбой закрыть небо над Украиной.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Artemanat (Кривой Рог)
06.03.2022 в 17:40
Развалить это ПМР
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хутин пуйло 88 (Десь)
06.03.2022 в 17:32
Вже спростували
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