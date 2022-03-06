Ракеты в винницкий аэропорт прилетели предположительно из "ПМР"

Авиаудар по винницкому аэропорту сегодня был совершен с территории временно оккупированной российскими войсками части Молдовы, "Приднестровской Молдавской Республики". Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Юрий Игнат.

"Сегодня около двух часов дня по гражданскому аэродрому "Винница" и военной базе, находящейся рядом на реконструкции и без техники враг нанес ракетный удар. Восемь ракет ориентировочно из Приднестровья. Враг еще раз показал свое лицо. Мы не сдаемся", - говорится в сообщении Игната на своей странице в фейсбуке .