Власти Италии арестовали российского имущества на 150 миллионов долларов

Полиция Италии конфисковала виллы и яхты пяти россиян, на которых наложили санкции, общей стоимостью больше 150 миллионов долларов. Аресты имущества являются частью мер, предпринятых для давления на ближайшее окружение Владимира Путина.

По информации Reuters, виллы и загородные дома были конфискованы в самых фешенебельных районах страны: на озере Комо, на Сардинии и в Тоскане. Яхты же были арестованы у причалов северных портов Италии.

Среди россиян, чье имущество было конфисковано: богатейший человек России Мордашов, соратник Путина Тимченко, миллиардер Усманов и пропагандист Соловьев.