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Власти Италии арестовали российского имущества на 150 миллионов долларов

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По всей стране конфискуют яхты и виллы

Власти Италии арестовали российского имущества на 150 миллионов долларов

Фото: Яндекс Дзен

UA-Футбол
Новина українською

Полиция Италии конфисковала виллы и яхты пяти россиян, на которых наложили санкции, общей стоимостью больше 150 миллионов долларов. Аресты имущества являются частью мер, предпринятых для давления на ближайшее окружение Владимира Путина.

По информации Reuters, виллы и загородные дома были конфискованы в самых фешенебельных районах страны: на озере Комо, на Сардинии и в Тоскане. Яхты же были арестованы у причалов северных портов Италии.

Среди россиян, чье имущество было конфисковано: богатейший человек России Мордашов, соратник Путина Тимченко, миллиардер Усманов и пропагандист Соловьев.

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В статье: санкции война с Россией
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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
06.03.2022 в 17:27
они так яро ненавидят все европейское и западное но почему-то отдыхают исключительно в Европе и семьи живут в Европе.
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
06.03.2022 в 17:27
они так яро ненавидят все европейское и западное но почему-то отдыхают исключительно в Европе и семьи живут в Европе.
Ответить
0
0
Черноморчик (Одесса )
06.03.2022 в 17:00
соловью ган..ну на его канале сразу написал , скажи прощай даче .
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