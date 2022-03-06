Власти Италии арестовали российского имущества на 150 миллионов долларов
По всей стране конфискуют яхты и виллы
Фото: Яндекс Дзен
Полиция Италии конфисковала виллы и яхты пяти россиян, на которых наложили санкции, общей стоимостью больше 150 миллионов долларов. Аресты имущества являются частью мер, предпринятых для давления на ближайшее окружение Владимира Путина.
По информации Reuters, виллы и загородные дома были конфискованы в самых фешенебельных районах страны: на озере Комо, на Сардинии и в Тоскане. Яхты же были арестованы у причалов северных портов Италии.
Среди россиян, чье имущество было конфисковано: богатейший человек России Мордашов, соратник Путина Тимченко, миллиардер Усманов и пропагандист Соловьев.
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