СНБО: РФ готовит обстрелы жилых кварталов российских городов для оглашения общей мобилизации
Один из возможных сценариев в условиях фактического поражения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает, чтобы украинцы не доверяли непроверенной информации и не подтвержденным инсайдам. По последней информации, российская армия готовит обстрелы собственных земель для объявления всеобщей мобилизации в стране.
"В условиях фактического поражения военного вторжения в Украину российские власти готовятся к реализации предполагаемого сценария, предусматривающего обстрелы жилых кварталов российских городов вблизи украинской границы и дальнейшее обвинение в этом украинских военных.
Это, по плану кремлевской верхушки, будет использовано как основание для объявления в России всеобщей мобилизации. С учетом действий российской армии в Украине провокации в российских городах будут сопровождаться многочисленными жертвами среди мирного населения с целью создания "красивой картинки".
Подобные сценарии Россия неоднократно использовала в качестве повода к боевым действиям в Афганистане, Чечне и Абхазии", - говорится в заявлении.
ЦПД при СНБО подчеркивает, чтобы граждане доверяли только проверенной информации.
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