Красиво горит. Под Харьковом сбили очередной истребитель оккупантов
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Сриншот из видео
Очевидцы засняли и выложили в сеть падение очередного самолёта великой республики, глава которой продолжает прятаться от своих и чужих в бункере. На этот раз сбит истребитель СУ-25 под Харьковом. Подробностей о судьбе пилота пока нет.
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