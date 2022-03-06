Красиво горит. Под Харьковом сбили очередной истребитель оккупантов

Очевидцы засняли и выложили в сеть падение очередного самолёта великой республики, глава которой продолжает прятаться от своих и чужих в бункере. На этот раз сбит истребитель СУ-25 под Харьковом. Подробностей о судьбе пилота пока нет.

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