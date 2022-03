США дали "зеленый свет" странам НАТО на передачу Украине истребителей

Американские источники сообщают о том, что США дали "зеленый свет" странам-членам НАТО на предоставление Украине необходимых для "закрытия неба" реактивных истребителей. Эту информацию распространяет, в частности, Face The Nation.

Решающим стало субботнее (05.03.2022) обращение к Конгрессу Президента Украины Владимира Зеленского.

.@SecBlinken: The U.S. has given the “green light” to NATO countries if they choose to provide fighter jets to Ukraine, one day after President Zelensky made a plea to members of Congress to provide them during a Saturday Zoom call. https://t.co/liDkdNCAFI pic.twitter.com/3vHqk6YzQe