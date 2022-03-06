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США дали "зеленый свет" странам НАТО на передачу Украине истребителей

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Ну наконец-то

США дали "зеленый свет" странам НАТО на передачу Украине истребителей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Американские источники сообщают о том, что США дали "зеленый свет" странам-членам НАТО на предоставление Украине необходимых для "закрытия неба" реактивных истребителей. Эту информацию распространяет, в частности, Face The Nation.

Решающим стало субботнее (05.03.2022) обращение к Конгрессу Президента Украины Владимира Зеленского.

США не будут напрямую вмешиваться в поставки, но готовы обеспечить те страны, которые отдадут свои самолеты Украине, новой авиатехникой. Ранее готовность передать Украине истребители выразила Польша. Болгария и Словакия, по непроверенной информации, отказались.

Если Польша предоставит Украине свои истребители, США снабдит Польшу новой авиатехникой. Добавим, что непутевый кремлевский диктатор ранее заявил, что будет считать страны, которые предоставят Украине любую авиационную помощь в войне с россией, прямыми участниками конфликта.

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В статье: война с Россией
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