США дали "зеленый свет" странам НАТО на передачу Украине истребителей

Американские источники сообщают о том, что США дали "зеленый свет" странам-членам НАТО на предоставление Украине необходимых для "закрытия неба" реактивных истребителей. Эту информацию распространяет, в частности, Face The Nation.

Решающим стало субботнее (05.03.2022) обращение к Конгрессу Президента Украины Владимира Зеленского.

.@SecBlinken: The U.S. has given the “green light” to NATO countries if they choose to provide fighter jets to Ukraine, one day after President Zelensky made a plea to members of Congress to provide them during a Saturday Zoom call. https://t.co/liDkdNCAFI pic.twitter.com/3vHqk6YzQe — Face The Nation (@FaceTheNation) March 6, 2022

США не будут напрямую вмешиваться в поставки, но готовы обеспечить те страны, которые отдадут свои самолеты Украине, новой авиатехникой. Ранее готовность передать Украине истребители выразила Польша. Болгария и Словакия, по непроверенной информации, отказались.

Если Польша предоставит Украине свои истребители, США снабдит Польшу новой авиатехникой. Добавим, что непутевый кремлевский диктатор ранее заявил, что будет считать страны, которые предоставят Украине любую авиационную помощь в войне с россией, прямыми участниками конфликта.