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В Румынию эвакуировали семьи игроков Динамо

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Перевезли на клубном автобусе

В Румынию эвакуировали семьи игроков Динамо

Фото: Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Семьи игроков киевского "Динамо" с детьми были эвакуированы в соседнюю Румынию, как сообщает Динамомания. Они были вывезены на клубном автобусе за две поездки.

Женщин и детей игроков киевского клуба сопровождал клубный администратор. Часть игроков "Динамо" остается на базе в Вете-Литовской, среди них и футболисты команды U-19. На клубной базе оборудованы несколько надежных укрытий.

Ранее семьи легионеров "Динамо" и "Шахтера" также были эвакуированы из Украины поездом в Румынию.

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В статье: Динамо (Киев) война с Россией
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