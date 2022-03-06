В Румынию эвакуировали семьи игроков Динамо
Перевезли на клубном автобусе
Фото: Динамо Киев
Семьи игроков киевского "Динамо" с детьми были эвакуированы в соседнюю Румынию, как сообщает Динамомания. Они были вывезены на клубном автобусе за две поездки.
Женщин и детей игроков киевского клуба сопровождал клубный администратор. Часть игроков "Динамо" остается на базе в Вете-Литовской, среди них и футболисты команды U-19. На клубной базе оборудованы несколько надежных укрытий.
Ранее семьи легионеров "Динамо" и "Шахтера" также были эвакуированы из Украины поездом в Румынию.
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