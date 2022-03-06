В Румынию эвакуировали семьи игроков Динамо

Семьи игроков киевского "Динамо" с детьми были эвакуированы в соседнюю Румынию, как сообщает Динамомания. Они были вывезены на клубном автобусе за две поездки.

Женщин и детей игроков киевского клуба сопровождал клубный администратор. Часть игроков "Динамо" остается на базе в Вете-Литовской, среди них и футболисты команды U-19. На клубной базе оборудованы несколько надежных укрытий.

Ранее семьи легионеров "Динамо" и "Шахтера" также были эвакуированы из Украины поездом в Румынию.