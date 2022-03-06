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Арахамия: Мы решили остаться в Украине до последней минуты. Даже если нам придется умереть

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Арахамия: Мы решили остаться в Украине до последней минуты. Даже если нам придется умереть

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Руководитель фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации на переговорах с РФ в Беларуси Давид Арахамия в интервью американской редакции Fox News рассказал, что украинские власти решили до последней секунды оставаться в Киеве.

"Мораль в стране сейчас сумасшедшая, президент Зеленский имеет поддержку 95%. Это беспрецедентная поддержка, и у него она есть, он не покидает страну, не покидает Киев.

Пару дней назад мы серьезно говорили по этой теме и решили остаться в Украине до последней минуты. И если нам придется умереть, мы станем символами, и все остальные украинцы будут биться до последней капли крови. Это очень сильный знак для россии.

Российские солдаты обладают низким уровнем морали, поскольку они отправляют молодежь, которая не знает, за что и почему она здесь воюет.

Хотя у них есть самолеты и оборудование, наши люди все еще воюют, у нас есть миллионы людей, готовых к бою. Нам просто нужно больше оружия, чтобы вооружить их, и я уверен, что мы победим".

Также Арахамия обратился к американскому народу через СМИ и вновь подчеркнул важность закрытого неба.

"Я хотел бы поблагодарить каждого американца, который сейчас поддерживает Украину. Я знаю, что их миллионы, десятки миллионов. Некоторые даже приезжают сюда, готовы записаться в батальоны и готовы бороться с российской армией, потому что видят, что россия вторглась к нам без причины.

Я бы хотел, чтобы вы повлияли на своих политиков, ваших конгрессменов или сенаторов, и оказывали на них столько давления, сколько можете. Попросите их отправить нам противовоздушную оборону, потому что без нее мы потеряем сотни тысяч гражданских жизней. Дайте нам это оружие, и мы сделаем другую работу сами".

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В статье: война с Россией Давид Арахамия
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