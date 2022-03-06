Арахамия: Мы решили остаться в Украине до последней минуты. Даже если нам придется умереть

Руководитель фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации на переговорах с РФ в Беларуси Давид Арахамия в интервью американской редакции Fox News рассказал, что украинские власти решили до последней секунды оставаться в Киеве.

"Мораль в стране сейчас сумасшедшая, президент Зеленский имеет поддержку 95%. Это беспрецедентная поддержка, и у него она есть, он не покидает страну, не покидает Киев.

Пару дней назад мы серьезно говорили по этой теме и решили остаться в Украине до последней минуты. И если нам придется умереть, мы станем символами, и все остальные украинцы будут биться до последней капли крови. Это очень сильный знак для россии.

Российские солдаты обладают низким уровнем морали, поскольку они отправляют молодежь, которая не знает, за что и почему она здесь воюет.

Хотя у них есть самолеты и оборудование, наши люди все еще воюют, у нас есть миллионы людей, готовых к бою. Нам просто нужно больше оружия, чтобы вооружить их, и я уверен, что мы победим".