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"Нет войне": в россии рекордное количество задержанных за 10 лет

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Видимо, еще не все сошли с ума

"Нет войне": в россии рекордное количество задержанных за 10 лет

Фото: ovd.news

Новина українською

Сегодня, 6 марта, в российских городах прошли массовые антивоенные акции, в результате которых только по официальным данным были арестованы 4359 человек.

В лидерах по количеству задержаний - Москва и Питер. Последний раз в россии столько арестов за день фиксировали еще во время протестов на Болотной площади в 2011 году.

При этом оппозиция - в частности, сторонники арестованного кремлем Алексея Навального, утверждают, что по их оценкам арестов уже более 10 тысяч по всей стране.

Напомним, после вероломного вторжения россии в Украину кремлевские власти закрыли в стране Facebook, Twitter и остатки свободных медиа, а участникам акций протеста пообещали тюремные сроки. Тем не менее, как видим, всех запугать не вышло.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ОВД-Инфо

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