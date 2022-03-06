"Нет войне": в россии рекордное количество задержанных за 10 лет
Видимо, еще не все сошли с ума
Фото: ovd.news
Сегодня, 6 марта, в российских городах прошли массовые антивоенные акции, в результате которых только по официальным данным были арестованы 4359 человек.
В лидерах по количеству задержаний - Москва и Питер. Последний раз в россии столько арестов за день фиксировали еще во время протестов на Болотной площади в 2011 году.
При этом оппозиция - в частности, сторонники арестованного кремлем Алексея Навального, утверждают, что по их оценкам арестов уже более 10 тысяч по всей стране.
Напомним, после вероломного вторжения россии в Украину кремлевские власти закрыли в стране Facebook, Twitter и остатки свободных медиа, а участникам акций протеста пообещали тюремные сроки. Тем не менее, как видим, всех запугать не вышло.
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