В Краснодарском крае российской федерации началась скрытая мобилизация. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"В связи со значительными потерями, которые имеют оккупанты с начала войны, с целью привлечения добровольцев, в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация, увеличено распространение пропагандистских материалов относительно "зверств неофашистов и необходимость уничтожения фашизма", - говорится в заявлении ВСУ .

Напомним, что российская армия терпит большие потери в войне против Украины, однако в бункере на Урале продолжают настаивать на своем, что все идет по плану.