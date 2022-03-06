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В Краснодарском крае начата скрытая мобилизация. Собираются уничтожать фашистов - ВСУ

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(3 голосов)

Еще больше пушечного мяса для удовлетворения собственного диктатора

В Краснодарском крае начата скрытая мобилизация. Собираются уничтожать фашистов - ВСУ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Краснодарском крае российской федерации началась скрытая мобилизация. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"В связи со значительными потерями, которые имеют оккупанты с начала войны, с целью привлечения добровольцев, в Краснодарском крае начата скрытая мобилизация, увеличено распространение пропагандистских материалов относительно "зверств неофашистов и необходимость уничтожения фашизма", - говорится в заявлении ВСУ.

Напомним, что российская армия терпит большие потери в войне против Украины, однако в бункере на Урале продолжают настаивать на своем, что все идет по плану.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
06.03.2022 в 20:50
Неужели нет мест в дурке ?
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