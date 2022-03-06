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Осталось просто отключить интернет. TikTok также закрывает работу в рф

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Осталось просто отключить интернет. TikTok также закрывает работу в рф

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба TikTok обновила своё последнее сообщение о ситуации с работой в рф из-за вторжение на украинские земли.

"В свете нового "закона о фейковых новостях" у нас не остаётся иного выбора, кроме как приостановить работу на россии, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопастности. Мы продолжим оценивать обстоятельства, чтобы определить, когда мы сможем снова возобновить предоставление наших услуг на россии", - говорится в заявлении компании.

Напомним, в кремле приняли закон о "фейковых новостях", согласно которыми в стране единственно верными новостями считаются только из государственных сайтов. Все остальные попадают под санкции "роскомнадзора" и либо удаляются, либо блокируется работа сайтов/сервисов. Из-за проблем с этим законом уже прекратили работу на россии Facebook, ограничена работа Twitter, из информационных ресурсов BBC, Дождь и Эхо Москвы прекратили работу в рф, DW и Медузу заблокировали.

Ожидается, что на очереди будет отключение интернета.

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В статье: война с Россией
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