Теннисистка Ястремская пожертвовала призовые турнира Украине

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после финала турнира в Лионе заявила, что пожертвует все призовые деньги Украине:

"Все призовые деньги, которые я заработала здесь я отдам украинским фондам для помощи стране.

И если люди Украины смотрят, я хочу сказать, что вы сильные, у вас невероятных дух.

Я пытаюсь стоять за Украину. Я хочу сказать спасибо абсолютно каждому человеку из Украины за защиту страны, и за то, что показываете, какой у нас сильный дух".

Даяна Ястремская и ее сестра Иванна провели два дня в бомбоубежище в подземной автопарковке, пока не эвакуировались во Францию.