Теннисистка Ястремская пожертвовала призовые турнира Украине
Даяна поддерживает свою страну
Фото: The Guardian
Украинская теннисистка Даяна Ястремская после финала турнира в Лионе заявила, что пожертвует все призовые деньги Украине:
"Все призовые деньги, которые я заработала здесь я отдам украинским фондам для помощи стране.
И если люди Украины смотрят, я хочу сказать, что вы сильные, у вас невероятных дух.
Я пытаюсь стоять за Украину. Я хочу сказать спасибо абсолютно каждому человеку из Украины за защиту страны, и за то, что показываете, какой у нас сильный дух".
Даяна Ястремская и ее сестра Иванна провели два дня в бомбоубежище в подземной автопарковке, пока не эвакуировались во Францию.
Популярное сейчас
- 18+. Орки целенаправленно бьют по мирному населению, которое эвакуируется из Ирпеня
- Бывшие морские пехотинцы из Британии прибыли в Украину
- Паника на полуострове. Россияне пытаются как можно скорее продать жилье в Крыму
- Кадыров просит путина дать ему приказ взять Киев и Харьков. Обещает за день-два завершить дело
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО