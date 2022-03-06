Deutsche Welle: Польша не планирует передавать Украине истребители

Сегодня, 06.03.2022, ряд СМИ распространили цитату из интервью Энтони Блинкина о том, что США "дают зеленый свет" на предоставление Украине истребителей странами-членами НАТО. На самом же деле в США идут дискуссии о том, чтобы заменить своей авиатехникой самолеты тех стран, которые согласятся помочь Украине. Непосредственно вмешиваться в поставку Штаты не будут.

Из неподтвержденных источников известно, что Словакия и Болгария не согласны отдавать свои самолеты. Надежда была на Польшу, на вооружении которой есть более 25-ти Миг-29. Вроде как поляки были готовы предоставить их Украине (вместе с аэродромами), если США согласятся заменить их своей авиатехникой. Однако правительство Польши открещивается от возможности предоставить истребители Украине. Отказываются предоставлять и свои аэродромы для базирования этих самолетов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официальный микроблог Twitter офиса премьер-министра Польши.

Похоже, с вражеской авиацией нам придется биться сам на сам.