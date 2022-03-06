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Deutsche Welle: Польша не планирует передавать Украине истребители

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(2 голосов)

Недоразумение получилось

Deutsche Welle: Польша не планирует передавать Украине истребители

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Сегодня, 06.03.2022, ряд СМИ распространили цитату из интервью Энтони Блинкина о том, что США "дают зеленый свет" на предоставление Украине истребителей странами-членами НАТО. На самом же деле в США идут дискуссии о том, чтобы заменить своей авиатехникой самолеты тех стран, которые согласятся помочь Украине. Непосредственно вмешиваться в поставку Штаты не будут.

Из неподтвержденных источников известно, что Словакия и Болгария не согласны отдавать свои самолеты. Надежда была на Польшу, на вооружении которой есть более 25-ти Миг-29. Вроде как поляки были готовы предоставить их Украине (вместе с аэродромами), если США согласятся заменить их своей авиатехникой. Однако правительство Польши открещивается от возможности предоставить истребители Украине. Отказываются предоставлять и свои аэродромы для базирования этих самолетов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на официальный микроблог Twitter офиса премьер-министра Польши.

Похоже, с вражеской авиацией нам придется биться сам на сам.

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Источник:
Deutsche Welle

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Комментарии (1)
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Yarik-11 ( Кропивницкий)
06.03.2022 в 22:47
Ну что же прийдется рогатками их бить
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