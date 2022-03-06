УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Помнит корни: датчанин Святченко собирает деньги на помощь пострадавшим в Украине
В тренде

Помнит корни: датчанин Святченко собирает деньги на помощь пострадавшим в Украине

Общие новости
(1 голосов)

Капитан "Мидтьюлланда" включился в благотворительную работу

Помнит корни: датчанин Святченко собирает деньги на помощь пострадавшим в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Anders Kjaerbye / FrontZoneSport

Новина українською

Капитан "Мидтьюлланда" Эрик Святченко начал акцию по сбору средств для пострадавших после российского вторжения в Украину.

На данный момент собрать удалось уже около 2,4 млн гривен, но это явно не предел. На матч против "Виборга" Эрик и его одноклубники вышли с сине-желтыми нашивками - затем эксклюзивные футболки будут проданы на аукционе, и деньги тоже пойдут на помощь украинцам.

30-летний Святченко - капитан "Мидтьюлланда" и игрок сборной Дании. Он также является сыном художника Сергея Святченко, эмигрировавшего из Советского Союза перед его распадом.

Помнит корни: датчанин Святченко собирает деньги на помощь пострадавшим в Украине - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эрик Святченко Мидтьюлланн (Хернинг) война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Мидтьюланд"

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...