Помнит корни: датчанин Святченко собирает деньги на помощь пострадавшим в Украине

Капитан "Мидтьюлланда" Эрик Святченко начал акцию по сбору средств для пострадавших после российского вторжения в Украину.

На данный момент собрать удалось уже около 2,4 млн гривен, но это явно не предел. На матч против "Виборга" Эрик и его одноклубники вышли с сине-желтыми нашивками - затем эксклюзивные футболки будут проданы на аукционе, и деньги тоже пойдут на помощь украинцам.

30-летний Святченко - капитан "Мидтьюлланда" и игрок сборной Дании. Он также является сыном художника Сергея Святченко, эмигрировавшего из Советского Союза перед его распадом.