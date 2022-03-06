Помнит корни: датчанин Святченко собирает деньги на помощь пострадавшим в Украине
Капитан "Мидтьюлланда" включился в благотворительную работу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Anders Kjaerbye / FrontZoneSport
Капитан "Мидтьюлланда" Эрик Святченко начал акцию по сбору средств для пострадавших после российского вторжения в Украину.
На данный момент собрать удалось уже около 2,4 млн гривен, но это явно не предел. На матч против "Виборга" Эрик и его одноклубники вышли с сине-желтыми нашивками - затем эксклюзивные футболки будут проданы на аукционе, и деньги тоже пойдут на помощь украинцам.
30-летний Святченко - капитан "Мидтьюлланда" и игрок сборной Дании. Он также является сыном художника Сергея Святченко, эмигрировавшего из Советского Союза перед его распадом.
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