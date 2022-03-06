Святослав Вакарчук вступил в ряды львовской территориальной обороны
"Хіба хтось казав тобі, шо буде легко?"
Фото: segodnya.ua/ автор неизвестен
Фронтмен самой успешной рок-группы Украины "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вступил в ряды территориальной обороны родного Львова.
Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.
Вакарчук за последние дни объехал почти всю воюющую Украину - побывал даже в Харькове под разрушительными бомбардировками, где сделал памятное фото с писателем Сергеем Жаданом.
В настоящее время в радах территориальной обороны различных городов службу несут в том числе и селебрити - это и спортсмены, как Усик, Ломаченко, Кличко, Алиев; музыканты Тополя, Положинский, Виктор Павлик; режиссер Сенцов; писатель Кипиани и многие другие.
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