Святослав Вакарчук вступил в ряды львовской территориальной обороны

Фронтмен самой успешной рок-группы Украины "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вступил в ряды территориальной обороны родного Львова.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Вакарчук за последние дни объехал почти всю воюющую Украину - побывал даже в Харькове под разрушительными бомбардировками, где сделал памятное фото с писателем Сергеем Жаданом.

В настоящее время в радах территориальной обороны различных городов службу несут в том числе и селебрити - это и спортсмены, как Усик, Ломаченко, Кличко, Алиев; музыканты Тополя, Положинский, Виктор Павлик; режиссер Сенцов; писатель Кипиани и многие другие.