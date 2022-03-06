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Святослав Вакарчук вступил в ряды львовской территориальной обороны

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"Хіба хтось казав тобі, шо буде легко?"

Святослав Вакарчук вступил в ряды львовской территориальной обороны

Фото: segodnya.ua/ автор неизвестен

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Фронтмен самой успешной рок-группы Украины "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук вступил в ряды территориальной обороны родного Львова.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Вакарчук за последние дни объехал почти всю воюющую Украину - побывал даже в Харькове под разрушительными бомбардировками, где сделал памятное фото с писателем Сергеем Жаданом.

В настоящее время в радах территориальной обороны различных городов службу несут в том числе и селебрити - это и спортсмены, как Усик, Ломаченко, Кличко, Алиев; музыканты Тополя, Положинский, Виктор Павлик; режиссер Сенцов; писатель Кипиани и многие другие.

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В статье: Святослав Вакарчук война с Россией
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