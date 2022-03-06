Netflix окончательно ушел из россии из-за вторжения в Украину
Сотрудничать с оккупантами - правило плохого тона!
Скрин: variety.com
Американский стриминговый гигант Netflix объявил об окончательной приостановке работы на территории россии.
Ранее на этой неделе Netflix уже заморозил все проекты, которые снимал в стране-агрессоре, среди которых четыре оригинальных сериала.
Очевидно, фото и видео разбомбленных украинских городов заставило американцев пойти на еще большие финансовые потери и вообще покинуть 150-миллионный рынок.
За последние дни россию покинуло уже много десятков мировых компаний, в том числе такие технологичные гиганты, как Microsoft, IBM, Apple, Dell, вся "большая пятерка" немецких автопроизводителей и множество других.
Популярное сейчас
- Арахамия: Мы решили остаться в Украине до последней минуты. Даже если нам придется умереть
- Власти Италии арестовали российского имущества на 150 миллионов долларов
- Бывшие морские пехотинцы из Британии прибыли в Украину
- Резкое увеличение. Минобороны Украины обновило данные по потерям российского врага
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации