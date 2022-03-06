Netflix окончательно ушел из россии из-за вторжения в Украину

Американский стриминговый гигант Netflix объявил об окончательной приостановке работы на территории россии.

Ранее на этой неделе Netflix уже заморозил все проекты, которые снимал в стране-агрессоре, среди которых четыре оригинальных сериала.

Очевидно, фото и видео разбомбленных украинских городов заставило американцев пойти на еще большие финансовые потери и вообще покинуть 150-миллионный рынок.

За последние дни россию покинуло уже много десятков мировых компаний, в том числе такие технологичные гиганты, как Microsoft, IBM, Apple, Dell, вся "большая пятерка" немецких автопроизводителей и множество других.