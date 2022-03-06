Харьков, Мариуполь, Херсон и еще несколько. Президент Украины присвоил почетное звание Героя некоторым городам
Заслужили
фото - Василий Голосный
Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам (06.03.2022) заявил, что наградит специальным званием "Город-Герой" Харьков, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Чернигов и Волноваху.
Напомним, что эти города являются горячими точками украино-российской войны. Оккупант пытается завладеть контролем над областными центрами и проложить себе путь в Киев, но после 12-ти дней штурма особых успехов не добился.
Также были вручены персональные награды.
Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:
- Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА;
- Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОГА;
- Павел Кириленко, глава Донецкой ОГА;
- Виталий Ким, глава Николаевской ОГА;
- Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА;
- Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.
Орденом "За мужество" ІІІ степени награждены:
- Владислав Атрошенко, мэр Чернигова;
- Владимир Коваленко, мэр Новой Каховки;
- Игорь Колыхаев, мэр Херсона;
- Александр Лисенко, мэр Сум;
- Александр Сенкевич, мэр Николаева;
- Игорь Терехов, мэр;
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