Харьков, Мариуполь, Херсон и еще несколько. Президент Украины присвоил почетное звание Героя некоторым городам

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам (06.03.2022) заявил, что наградит специальным званием "Город-Герой" Харьков, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Чернигов и Волноваху.

Напомним, что эти города являются горячими точками украино-российской войны. Оккупант пытается завладеть контролем над областными центрами и проложить себе путь в Киев, но после 12-ти дней штурма особых успехов не добился.

Также были вручены персональные награды.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:

Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА;

Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОГА;

Павел Кириленко, глава Донецкой ОГА;

Виталий Ким, глава Николаевской ОГА;

Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА;

Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.

Орденом "За мужество" ІІІ степени награждены: