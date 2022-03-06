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Харьков, Мариуполь, Херсон и еще несколько. Президент Украины присвоил почетное звание Героя некоторым городам

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Харьков, Мариуполь, Херсон и еще несколько. Президент Украины присвоил почетное звание Героя некоторым городам

фото - Василий Голосный

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам (06.03.2022) заявил, что наградит специальным званием "Город-Герой" Харьков, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Чернигов и Волноваху.

Напомним, что эти города являются горячими точками украино-российской войны. Оккупант пытается завладеть контролем над областными центрами и проложить себе путь в Киев, но после 12-ти дней штурма особых успехов не добился.

Также были вручены персональные награды.

Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены:

  • Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА;
  • Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОГА;
  • Павел Кириленко, глава Донецкой ОГА;
  • Виталий Ким, глава Николаевской ОГА;
  • Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА;
  • Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА.

Орденом "За мужество" ІІІ степени награждены:

  • Владислав Атрошенко, мэр Чернигова;
  • Владимир Коваленко, мэр Новой Каховки;
  • Игорь Колыхаев, мэр Херсона;
  • Александр Лисенко, мэр Сум;
  • Александр Сенкевич, мэр Николаева;
  • Игорь Терехов, мэр;

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В статье: война с Россией
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