Вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского
Россияне анонсировали завтрашнюю бомбежку мирного населения
Фото: КИЇВ.org
Президент Украины и Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский сделал вечернее обращение. Он сказал, что каждый российский фашист ответит за свои преступления:
"Мы найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, по нашим людям, которая бомбила нашу землю, которая запускала ракеты, которая отдавала приказы и нажимала на пуск.
Вам не найти ни одного тихого места на этой земле. Кроме могилы".
Также президент наградил званиями "Города-Героя": Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваху.
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