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Вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского

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Россияне анонсировали завтрашнюю бомбежку мирного населения

Вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского

Фото: КИЇВ.org

UA-Футбол
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Президент Украины и Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский сделал вечернее обращение. Он сказал, что каждый российский фашист ответит за свои преступления:

"Мы найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, по нашим людям, которая бомбила нашу землю, которая запускала ракеты, которая отдавала приказы и нажимала на пуск.

Вам не найти ни одного тихого места на этой земле. Кроме могилы".

Также президент наградил званиями "Города-Героя": Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваху.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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