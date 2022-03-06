Вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского

Президент Украины и Верховный Главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский сделал вечернее обращение. Он сказал, что каждый российский фашист ответит за свои преступления:

"Мы найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, по нашим людям, которая бомбила нашу землю, которая запускала ракеты, которая отдавала приказы и нажимала на пуск.

Вам не найти ни одного тихого места на этой земле. Кроме могилы".

Также президент наградил званиями "Города-Героя": Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваху.