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Генштаб ВСУ: На луганском направлении наши войска совершили несколько успешных контратак

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Вечерний отчет по фронту

Генштаб ВСУ: На луганском направлении наши войска совершили несколько успешных контратак

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает:

"Луганское направление. Украинские воины Объединенных сил устойчиво удерживают свои позиции, нанося урон врагу. Совершили несколько успешных контратак. В итоге – оккупанты потеряли около 40 человек личного состава, 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик Урал, внедорожник и артиллерийские системы (количество уточняется).

Николаевская область. Десантники российского агрессора просто скрылись. Новые трофеи украинских защитников.

Вместе победим".

Ранее UA-Футбол опубликовал вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

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В статье: война с Россией
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