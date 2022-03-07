Генштаб ВСУ: На луганском направлении наши войска совершили несколько успешных контратак
Вечерний отчет по фронту
фото - фейсбук
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает:
"Луганское направление. Украинские воины Объединенных сил устойчиво удерживают свои позиции, нанося урон врагу. Совершили несколько успешных контратак. В итоге – оккупанты потеряли около 40 человек личного состава, 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик Урал, внедорожник и артиллерийские системы (количество уточняется).
Николаевская область. Десантники российского агрессора просто скрылись. Новые трофеи украинских защитников.
Вместе победим".
Ранее UA-Футбол опубликовал вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского.
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Источник:фейсбук
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