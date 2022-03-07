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ВСУ освободили Чугуев и уничтожили двух российских подполковников

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Враг понес большие потери

ВСУ освободили Чугуев и уничтожили двух российских подполковников

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в своей ночной сводке сообщил, что украинская Армия в ходе ведения боевых действий освободила город Чугуев.

"Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожены командиры 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС РФ подполковник Денис Глебов", - говорится в сообщении на странице Генштаба.

Напомним, ранее стало известно о смерти вражеского генерал-майора Андрея Суховецкого. Он стал наиболее высокопоставленным военным, уничтоженным украинской Армией. В общей сложности потери врага по состоянию на утро 6 марта (воскресенья) составили более 11 тысяч человек.

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В статье: война с Россией
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