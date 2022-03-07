УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. США не верят, что россия высадит десант возле Одессы - источник
В тренде

США не верят, что россия высадит десант возле Одессы - источник

Общие новости
(3 голосов)

Это было бы "досадное самоубийство"

США не верят, что россия высадит десант возле Одессы - источник

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Высокопоставленный представитель Минобороны США в комментарии Reuters выразил сомнение, что Россия попытается высадить десант в районе Одессы.

"Соединенные Штаты не верят в неизбежную десантную операцию России в районе украинской Одессы", - цитирует агентство свой источник.

Следует заметить, что еще 3 марта Генштаб сообщал, что в акватории Черного моря наблюдается движение четырех вражеских десантных кораблей, однако атаковать Одессу они до сих пор не решились.

Также уточняется, что российские силы встречают сильное сопротивление украинцев, пытаясь изолировать Киев, Харьков и Чернигов.

Чиновник подсчитал, что Россия запустила на территорию Украины около 600 ракет с начала вторжения и перебросила в Украину около 95% заранее разместившихся на границах боевых сил.

Напомним, в ночь на понедельник, 7 марта, Генштаб сообщил, что ВСУ освободили Чугуев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
07.03.2022 в 08:25
Верю, не верю. Кому война, кому ромашка...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...