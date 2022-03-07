США не верят, что россия высадит десант возле Одессы - источник

Высокопоставленный представитель Минобороны США в комментарии Reuters выразил сомнение, что Россия попытается высадить десант в районе Одессы.

"Соединенные Штаты не верят в неизбежную десантную операцию России в районе украинской Одессы", - цитирует агентство свой источник.

Следует заметить, что еще 3 марта Генштаб сообщал, что в акватории Черного моря наблюдается движение четырех вражеских десантных кораблей, однако атаковать Одессу они до сих пор не решились.

Также уточняется, что российские силы встречают сильное сопротивление украинцев, пытаясь изолировать Киев, Харьков и Чернигов.

Чиновник подсчитал, что Россия запустила на территорию Украины около 600 ракет с начала вторжения и перебросила в Украину около 95% заранее разместившихся на границах боевых сил.

Напомним, в ночь на понедельник, 7 марта, Генштаб сообщил, что ВСУ освободили Чугуев.