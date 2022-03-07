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Генштаб ВСУ: Россияне искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных городах

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Предстанут перед судом

Генштаб ВСУ: Россияне искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных городах

Ірпінь, фото - Getty Images

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал оперативную сводку по состоянию на шесть утра седьмого марта. Отмечается, что российские войска продолжают наступательную операцию против Украины. Впрочем, группировки Сил обороны Украины держат оборону по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен", говорится в сообщении.

В Генштабе указывается, что российский оккупант продолжил нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины. Захватчики при этом продолжают использовать аэродромную сеть Беларуси.

"Действуя коварно, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, совершают обстрелы гражданского населения, зеленых коридоров, берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах. Так, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Имеют место многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов по поводу якобы гуманности и человечности солдат захватчиков. Также, в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность Вооруженных Сил Украины", - указывает Генштаб.

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В статье: война с Россией
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