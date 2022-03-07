Матч сборной Украины перенесут, Сити выиграл дерби, Милан снова лидер. Главные новости за 6 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 6 марта

Об этом, правда, пока заявляет только Дарио Срна. Директор по футболу донецкого "Шахтера" сообщил, что Александр Чеферин большой друг Украины, поэтому он решил разрешить сине-желтым сыграть полуфинал плей-офф отбора на ЧМ против Шотландии в июне. Знаем, что к тому моменту мы уже победим и сможем порадоваться игре команды Александра Петракова.

В Чернигове один из вражеских снарядов попал в стадион имени Гагарина, на котором выступает "Десна" - повреждена трибуна. Вместе с Александром Алиевым в рядах территориальной обороны Киева стоит капитан "Колоса" Андрей Богданов. Перед дерби со "Спартой" фанаты и футболисты "Славии" собирали помощь для Украины – вышло около 8 млн. гривен. Волонтерскую деятельность в Дании ведет Эрик Святченко – его отец перед распадом СССР уехал из Украины в эту страну. Роман Зозуля отправил из Испании в Украину две кареты скорой помощи, сам форвард сообщил, что ему помогали другие украинские футболисты и украинская диаспора в Испании.

Александр Зинченко в этот раз остался на скамейке для запасных, но и без него команда Гвардиолы разбила красных соседей. Героем стал Кевин Де Брюйне, он отличился дублем и отдал результативный пас на Мареза, также забившего два мяча. Все, чем смог ответить МЮ, это гол Санчо – 4:1 в пользу "Сити", сохранившего преимущество над "Ливерпулем" в шесть очков. "Арсенал" обыграл "Уотфорд" 2:3 и поднялся на четвертую строчку.

По итогам субботы на первое место в Серии А вышел Интер, но в воскресенье Милан вернул себе лидерство. Россонери обыграли "Наполи" благодаря единственному голу от Оливье Жиру. На четвертом месте закрепился "Ювентус" – туринцы обыграли "Специю" благодаря голу Мораты. Виктор Коваленко вышел на замену на 76-й минуте.

Каталонцы владели ощутимым преимуществом над "Эльче", но пропустили перед перерывом. Во втором тайме Ферран Торрес сначала сравнял, а на исходе игры Депай принес победу, реализовав пенальти. Центральный матч тура сыграли "Бетис" и "Атлетико". Севильцы значительно больше атаковали, но матрасники сыграли в своих лучших традициях – терпели и реализовывали свои моменты. Особенно постарался Жоау Фелиш, у которого дубль, еще один гол добавил Лемар. 1:3 в пользу команды Симеоне, Барселона и Атлетико имеют равное количество очков и делят третье и четвертое места.