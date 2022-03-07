Матч сборной Украины перенесут, Сити выиграл дерби, Милан снова лидер. Главные новости за 6 марта
А также как футболисты помогают Украине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 6 марта
УЕФА согласился перенести матч сборной Украины
Об этом, правда, пока заявляет только Дарио Срна. Директор по футболу донецкого "Шахтера" сообщил, что Александр Чеферин большой друг Украины, поэтому он решил разрешить сине-желтым сыграть полуфинал плей-офф отбора на ЧМ против Шотландии в июне. Знаем, что к тому моменту мы уже победим и сможем порадоваться игре команды Александра Петракова.
О футболе и войне
В Чернигове один из вражеских снарядов попал в стадион имени Гагарина, на котором выступает "Десна" - повреждена трибуна. Вместе с Александром Алиевым в рядах территориальной обороны Киева стоит капитан "Колоса" Андрей Богданов. Перед дерби со "Спартой" фанаты и футболисты "Славии" собирали помощь для Украины – вышло около 8 млн. гривен. Волонтерскую деятельность в Дании ведет Эрик Святченко – его отец перед распадом СССР уехал из Украины в эту страну. Роман Зозуля отправил из Испании в Украину две кареты скорой помощи, сам форвард сообщил, что ему помогали другие украинские футболисты и украинская диаспора в Испании.
Сити разгромил Юнайтед в дерби Манчестера
Александр Зинченко в этот раз остался на скамейке для запасных, но и без него команда Гвардиолы разбила красных соседей. Героем стал Кевин Де Брюйне, он отличился дублем и отдал результативный пас на Мареза, также забившего два мяча. Все, чем смог ответить МЮ, это гол Санчо – 4:1 в пользу "Сити", сохранившего преимущество над "Ливерпулем" в шесть очков. "Арсенал" обыграл "Уотфорд" 2:3 и поднялся на четвертую строчку.
Милан не отдает лидерство
По итогам субботы на первое место в Серии А вышел Интер, но в воскресенье Милан вернул себе лидерство. Россонери обыграли "Наполи" благодаря единственному голу от Оливье Жиру. На четвертом месте закрепился "Ювентус" – туринцы обыграли "Специю" благодаря голу Мораты. Виктор Коваленко вышел на замену на 76-й минуте.
Барселона и Атлетико побеждают
Каталонцы владели ощутимым преимуществом над "Эльче", но пропустили перед перерывом. Во втором тайме Ферран Торрес сначала сравнял, а на исходе игры Депай принес победу, реализовав пенальти. Центральный матч тура сыграли "Бетис" и "Атлетико". Севильцы значительно больше атаковали, но матрасники сыграли в своих лучших традициях – терпели и реализовывали свои моменты. Особенно постарался Жоау Фелиш, у которого дубль, еще один гол добавил Лемар. 1:3 в пользу команды Симеоне, Барселона и Атлетико имеют равное количество очков и делят третье и четвертое места.
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