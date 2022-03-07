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Планировали парад в Киеве. Кафиры везли с собой в Украину парадную форму с нацепленными медалями

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Планировали парад в Киеве. Кафиры везли с собой в Украину парадную форму с нацепленными медалями

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Оккупанты везли с собой в Украину парадную форму с уже нацепленными медалями, чтобы затем пройтись торжественным парадом по Крещатику, об этом сообщает командование Сил специальных операций ВСУ.

"Они ехали к нам убивать наших детей, крушить наши дома, чтобы потом пройтись торжественным парадом по Крещатику. Даже везли с собой парадную форму с медалями. Но что-то пошло не так. Часть из них удобрила украинскую землю, а часть – в плену просит о прощении".

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

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Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией
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