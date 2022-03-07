УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне обстреляли Николаев из реактивных систем
В тренде

Россияне обстреляли Николаев из реактивных систем

Общие новости
(1 голосов)

Под удар попали жилые кварталы

Россияне обстреляли Николаев из реактивных систем

Новина українською

В ночь на понедельник, 7 марта, вражеские войска обстреляли жилые кварталы Николаева из реактивных систем залпового огня «Смерч». Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

Вражеские обстрелы привели к пожару в городе. В настоящее время спасатели работают на местах поражения. Информации о жертвах пока нет.

Заметим, что враг несколько раз пытался атаковать Николаев, но все попытки были напрасны – Силы обороны Украины уничтожили немало российских солдат и их техники возле города.

Читайте такжеУкраинские войска отбили атаку врага под Николаевом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Николаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...