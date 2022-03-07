Россияне обстреляли Николаев из реактивных систем

В ночь на понедельник, 7 марта, вражеские войска обстреляли жилые кварталы Николаева из реактивных систем залпового огня «Смерч». Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко.

Вражеские обстрелы привели к пожару в городе. В настоящее время спасатели работают на местах поражения. Информации о жертвах пока нет.

Заметим, что враг несколько раз пытался атаковать Николаев, но все попытки были напрасны – Силы обороны Украины уничтожили немало российских солдат и их техники возле города.