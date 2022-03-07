Мы очень хорошо подготовлены. СЮЖЕТ о первых британцах, приехавших воевать за Украину
Россияне, вы сражаетесь со всем миром, а не только с Украиной
Радио Свобода подготовило сюжет о первых британских добровольцах, приехавших воевать с российской армией в Украине.
В кратком комментарии один из добровольцев отмечает, что все они - бывшие военные и очень хорошо подготовлены. Они приехали в Украину, поскольку "здесь происходят военные преступления, а этого не должно быть, это нужно остановить".
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что на помощь Украине готовы приехать около 20 тысяч иностранных добровольцев. Как известно, в Украине будет создан Интернациональный легион территориальной обороны, куда и смогут записаться иностранные граждане.
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