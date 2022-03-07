УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Мы очень хорошо подготовлены. СЮЖЕТ о первых британцах, приехавших воевать за Украину
В тренде

Мы очень хорошо подготовлены. СЮЖЕТ о первых британцах, приехавших воевать за Украину

Общие новости
(1 голосов)

Россияне, вы сражаетесь со всем миром, а не только с Украиной

Мы очень хорошо подготовлены. СЮЖЕТ о первых британцах, приехавших воевать за Украину

Новина українською

Радио Свобода подготовило сюжет о первых британских добровольцах, приехавших воевать с российской армией в Украине.

В кратком комментарии один из добровольцев отмечает, что все они - бывшие военные и очень хорошо подготовлены. Они приехали в Украину, поскольку "здесь происходят военные преступления, а этого не должно быть, это нужно остановить".

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что на помощь Украине готовы приехать около 20 тысяч иностранных добровольцев. Как известно, в Украине будет создан Интернациональный легион территориальной обороны, куда и смогут записаться иностранные граждане.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
07.03.2022 в 08:53
Не хвалились би ви наперед.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...