УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Харьков ночью подвергся мощным бомбардировкам. Есть погибшие
В тренде

Харьков ночью подвергся мощным бомбардировкам. Есть погибшие

Общие новости
(1 голосов)

Россияне иначе воевать не умеют

Харьков ночью подвергся мощным бомбардировкам. Есть погибшие

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Харьков остается одной из главных целей россиян в войне с Украиной – изо дня в день они наносят бомбовые и ракетные удары по городу.

В ночь с 6 на 7 марта было зафиксировано попадание снарядов в жилые дома на Алексеевке, Северной Салтовке, в Пятихатках и в районе ХТЗ. Также задело рынки «Барабашово» и «1-й километр».

Как сообщает ГСЧС, в результате авиабомбардировок погибли по меньшей мере 8 человек, разрушены многоэтажки, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития.

Около 300 спасателей выезжали более 60 раз для тушения пожаров и разборов завалов. Из-за бомб масштабные пожары охватили 21 здание в центральной части города: были разрушены или частично разрушены 11 зданий.

Огонь охватил музыкальное училище на Гимназической набережной, жилые дома на переулке Карбышева, многоэтажные жилые дома, студенческие общежития и медучреждение на Московском проспекте. На Майдане Героев Небесной сотни горели четыре жилых здания.

Во время тушения пожаров и разборки завалов спасатели эвакуировали более 200 человек.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...