Харьков ночью подвергся мощным бомбардировкам. Есть погибшие
Россияне иначе воевать не умеют
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Харьков остается одной из главных целей россиян в войне с Украиной – изо дня в день они наносят бомбовые и ракетные удары по городу.
В ночь с 6 на 7 марта было зафиксировано попадание снарядов в жилые дома на Алексеевке, Северной Салтовке, в Пятихатках и в районе ХТЗ. Также задело рынки «Барабашово» и «1-й километр».
Как сообщает ГСЧС, в результате авиабомбардировок погибли по меньшей мере 8 человек, разрушены многоэтажки, админздания, медучреждения, учебные заведения и общежития.
Около 300 спасателей выезжали более 60 раз для тушения пожаров и разборов завалов. Из-за бомб масштабные пожары охватили 21 здание в центральной части города: были разрушены или частично разрушены 11 зданий.
Огонь охватил музыкальное училище на Гимназической набережной, жилые дома на переулке Карбышева, многоэтажные жилые дома, студенческие общежития и медучреждение на Московском проспекте. На Майдане Героев Небесной сотни горели четыре жилых здания.
Во время тушения пожаров и разборки завалов спасатели эвакуировали более 200 человек.
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