Хакеры Anonymous взломали российские каналы и потоковые сервисы
Вывели правильный текст на экраны
Getty Images / Global Images Ukraine
Хакеры Anonymous заявили, что взломали российские потоковые сервисы Wink и Ivi, а также телеканалы Россия 24, Первый канал, Москва 24, чтобы в прямом эфире транслировать кадры войны в Украине. В частности, на экраны россиян попали бомбардировка Харькова и ракета "русского мира".
Также хакеры сообщили, что взломали пропагандистский канал Russia Today (RT) во Франции, транслируемый со спутника Russian Express. Жители рф увидели в своих телевизорах следующее:
"Мы – обычные граждане россии, выступаем против войны на территории Украины. Эта война развязана преступным авторитарным режимом путина от имени простых граждан рф. россияне, выступайте против геноцида в Украине!"
JUST IN: The hacking collective #Anonymous today hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from #Ukraine. #TangoDown #OpRussia pic.twitter.com/2V8opv7Dg9— Anonymous TV ???????? (@YourAnonTV) March 6, 2022
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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