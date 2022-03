Хакеры Anonymous взломали российские каналы и потоковые сервисы

Хакеры Anonymous заявили, что взломали российские потоковые сервисы Wink и Ivi, а также телеканалы Россия 24, Первый канал, Москва 24, чтобы в прямом эфире транслировать кадры войны в Украине. В частности, на экраны россиян попали бомбардировка Харькова и ракета "русского мира".

Также хакеры сообщили, что взломали пропагандистский канал Russia Today (RT) во Франции, транслируемый со спутника Russian Express. Жители рф увидели в своих телевизорах следующее:

JUST IN: The hacking collective #Anonymous today hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from #Ukraine. #TangoDown #OpRussia pic.twitter.com/2V8opv7Dg9