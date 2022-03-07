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Хакеры Anonymous взломали российские каналы и потоковые сервисы

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Вывели правильный текст на экраны

Хакеры Anonymous взломали российские каналы и потоковые сервисы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хакеры Anonymous заявили, что взломали российские потоковые сервисы Wink и Ivi, а также телеканалы Россия 24, Первый канал, Москва 24, чтобы в прямом эфире транслировать кадры войны в Украине. В частности, на экраны россиян попали бомбардировка Харькова и ракета "русского мира".

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Также хакеры сообщили, что взломали пропагандистский канал Russia Today (RT) во Франции, транслируемый со спутника Russian Express. Жители рф увидели в своих телевизорах следующее:

"Мы – обычные граждане россии, выступаем против войны на территории Украины. Эта война развязана преступным авторитарным режимом путина от имени простых граждан рф. россияне, выступайте против геноцида в Украине!"

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией Anonymous
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