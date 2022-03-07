Министр обороны Украины о поставках оружия с Запада: Пусть врага ждет сюрприз

Министр обороны Украины Алексей Резников в своем ежедневном обращении рассказал о поставках оружия от союзников для ВСУ и провел параллели между сегодняшними днями и казацкими временами.

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щепетильный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть существенный прогресс. Кроме прочего, за последние 3 дня уже доставлено, едет в Украину или законтрактовано более 50 тыс. шлемов и бронежилетов. Мы "перехватываем" у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО. Пусть наши защитники будут одеты в разное. Главное - чтобы удобно было бить врага.

Наши воины по всем направлениям обороны демонстрируют высокое мастерство, уничтожая русских захватчиков. Действия наших артиллеристов Николаевской области войдут в учебники. Как и контратаки украинских защитников Харькова и Луганской области. Мы работаем над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров. Но уверенность в неотвратимости нашей победы придают не произнесенные обещания, а украинские Воздушные Силы. И отдельные менеджеры «Укрпочты», сбивающие самолеты с российскими военными преступниками.

В казацкие времена наши предки пахали землю, держа под рукой саблю и мушкет. Сегодня некоторые деревни во время посевной могут вооружить трофеями механизированный батальон с усиленными танковыми ротами.

Война – это горе, которое принесла нам Россия. Принесла в дома всего мира. Мы каждый день теряем наших людей. Помним каждого и отомстим за всех.

Наше главное преимущество над врагом – в сплоченности украинского общества. В России не понимают, что такое самоорганизация и что такое подлинное доверие между властью и Гражданами. Они десятилетиями уничтожали свободу и достоинство людей, чтобы получить безропотное население. Их больше, это верно. Они преобладают на море и в воздухе. Пока что. Пока что. Ведь один украинский воин и один украинский гражданин на войне стоят десятков российских оккупантов. У Украинского народа совсем другая внутренняя мотивация. На порядок более высокая стойкость. На земле мы это уже доказали.

Время, когда российская армия, призывники начнут прятаться по всем погребам россии, лишь бы их не отправили на войну с нашими защитниками и защитницами, стремительно близится. Мы вернем все временно захваченные города и села. Херсон, Каховка, Мелитополь, Бердянск и Геническ показали, что оккупантам лучше убраться, пока не поздно. Держим строй! Слава Украине!".