На границе встретили. 11-летний украинский мальчик самостоятельно добрался из Запорожья в Словакию
Военные истории
Ministerstvo vnútra SR
11-летний украинский мальчик самостоятельно добрался до украинско-словацкой границы. Об этом сообщили на странице МВД Словакии в Facebook. Ребенок из Запорожья притопал до границы со Словакией с полиэтиленовым пакетом, паспортом и номером телефона, написанным на руке.
Благодаря контакту он связался с родными и его забрали словацкие волонтеры. Сообщается, что родители мальчика были вынуждены остаться в Украине.
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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