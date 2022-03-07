ВСУ накрыли аэродром возле Херсона – уничтожено 30 вражеских вертолетов
Отлично!
Командование морской пехоты сообщает, что в ночь на понедельник, 7 марта украинские воины нанесли удар по аэродрому Чернобаевка возле Херсона, на котором оккупанты частично разместили свой авиапарк.
Как следствие, были уничтожены от 30 вертолетов врага, а еще живая сила и техника.
Также Командование сообщает, что за прошедшие сутки, на подступах к Николаеву уничтожены 3 колонны врага, украинские защитники захватили трофеи, большое количество боекомплекта, колесную технику, 7 единиц гаубиц Д-20.
«Спасибо всем, кто сегодня стоит на страже наших домов в Херсонской, Николаевской и Одесской областях, защищает наши семьи, пока часть личного состава сдерживает российское нашествие на других рубежах обороны государства! Украина обязательно победит! Слава Украине!», говорится в сообщении Командования морской пехоты.
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