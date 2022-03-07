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999 боевых машин. Новые данные потерь врага от Генштаба ВСУ

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999 боевых машин. Новые данные потерь врага от Генштаба ВСУ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по потере россиян в Украине с начала нападения. За сутки цифры по личному составу не изменились – как и 6 марта Генштаб публикует цифру более 11 тысяч.

Зато увеличились данные по технике:

  • танков ‒ 290 ед,
  • Боевых бронированных машин – 999 ед,
  • артиллерийских систем –117 ед,
  • РСЗО - 50 ед,
  • средства ПВО - 23 ед,
  • самолетов – 46 ед,
  • вертолетов – 68 ед,
  • автомобильной техники - 454 ед,
  • корабли/катера - 3 ед,
  • цистерн с ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Генштаб традиционно указывает, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее Командование морской пехоты Украины сообщило, що украинские воины уничтожили около 30 вертолетов на аэродроме возле Херсона.

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В статье: война с Россией
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