999 боевых машин. Новые данные потерь врага от Генштаба ВСУ
Акция по ББМ от ВСУ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по потере россиян в Украине с начала нападения. За сутки цифры по личному составу не изменились – как и 6 марта Генштаб публикует цифру более 11 тысяч.
Зато увеличились данные по технике:
- танков ‒ 290 ед,
- Боевых бронированных машин – 999 ед,
- артиллерийских систем –117 ед,
- РСЗО - 50 ед,
- средства ПВО - 23 ед,
- самолетов – 46 ед,
- вертолетов – 68 ед,
- автомобильной техники - 454 ед,
- корабли/катера - 3 ед,
- цистерн с ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Генштаб традиционно указывает, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Ранее Командование морской пехоты Украины сообщило, що украинские воины уничтожили около 30 вертолетов на аэродроме возле Херсона.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Планировали парад в Киеве. Кафиры везли с собой в Украину парадную форму с нацепленными медалями
- Генштаб ВСУ: На луганском направлении наши войска совершили несколько успешных контратак
- Святослав Вакарчук вступил в ряды львовской территориальной обороны
- Кадыров просит путина дать ему приказ взять Киев и Харьков. Обещает за день-два завершить дело
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:10 Украинские Генштаб ВСУ: На луганском направлении наши войска совершили несколько успешных контратак
- 23:41 Украинские Вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского
- 23:25 Украинские Харьков, Мариуполь, Херсон и еще несколько. Президент Украины присвоил почетное звание Героя некоторым городам
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...