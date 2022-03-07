999 боевых машин. Новые данные потерь врага от Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по потере россиян в Украине с начала нападения. За сутки цифры по личному составу не изменились – как и 6 марта Генштаб публикует цифру более 11 тысяч.

Зато увеличились данные по технике:

танков ‒ 290 ед,

Боевых бронированных машин – 999 ед,

артиллерийских систем –117 ед,

РСЗО - 50 ед,

средства ПВО - 23 ед,

самолетов – 46 ед,

вертолетов – 68 ед,

автомобильной техники - 454 ед,

корабли/катера - 3 ед,

цистерн с ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Генштаб традиционно указывает, что данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее Командование морской пехоты Украины сообщило, що украинские воины уничтожили около 30 вертолетов на аэродроме возле Херсона.