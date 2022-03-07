Шевченко: В Великобритании все клубы откликнулись на ситуацию в Украине

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал о том, как помогает своей стране в борьбе с российскими оккупантами.

"Я восхищаюсь нашей армией, нашими людьми. Мы героически защищаем нашу страну. У каждого свой фронт. Мы как спортсмены, известные люди – должны говорить миру об этой ситуации, которая происходит в Украине. Мы должны стучать в каждую дверь, чтобы мир услышал нас и помогал. Мне действительно хочется передать ситуацию, которая происходит в мире, чтобы украинский народ знал – у нас огромная поддержка. Практически нет такой страны, которая бы не откликнулась на наш зов. Польша, Румыния, Германия, Италия, Великобритания, все страны Европы сегодня открыли двери для Украины. Сегодня они приняли больше, чем 1,5 млн наших людей.

Люди организованы, работают фонды. Идет полная поддержка. Весь мир сплотился вокруг этой войны. Хочу, чтобы каждый украинец, каждый защитник страны знал – вас поддерживают. Весь мир гордится вами.

В Великобритании все футбольные клубы откликнулись на ситуацию в Украине. Они готовы принимать украинских детей, чтобы они тренировались в академиях клубов АПЛ. Сейчас будет проведена серия переговоров, чтобы оформить документы. Надо получить разрешение. Постараемся очень быстро это оформить. Я на связи с федерацией футбола. Будут открываться спортивные лагеря. Нужно сделать все, чтобы дети, которые выезжают из городов Украины, смогли тренироваться или на территории Западной Украины, или это уже будет на территории других стран. Нужно сделать все, чтобы они смогли адаптироваться и жить нормальной жизнью", – сказал Шевченко.