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Зеленский: Если война продолжится, а рф не откажется от своих планов, значит, нужен новый пакет санкций

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Зеленский: Если война продолжится, а рф не откажется от своих планов, значит, нужен новый пакет санкций

ЗеПрезидент

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к украинцам. Он рассказал о партнерах, очередном требовании закрыть небо, поддержку бизнеса и отсрочку уплаты налогов.

"Нам приходится терпеть то, что ни один другой народ Европы не видел 80 лет. И именно на нашей земле решается – станет ли кто-нибудь другой в Европе жертвой такой же агрессии. Будущее континента решаем мы. Своим сопротивлением. И наши друзья – своей помощью".

"Если вторжение продолжится, и Россия не откажется от своих планов против Украины, значит, нужен новый санкционный пакет. Бойкот русского экспорта. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Если они не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать и товаров и услуг от цивилизации. Пусть война их накормит. Международное сообщество должно действовать еще более решительно. Когда кто-то теряет разум, нужно потерять страх и забыть о коммерции".

"Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены? Мы ждем решения. Закрытие неба. Или силой, которая у вас есть. Или вы дадите нам боевые самолеты и средства противовоздушной обороны, которые придадут нам необходимую силу".

"Создан специальный пакет помощи. Бизнес и работников. ФОПы 1-й и 2-й группы полностью освобождаются от ЕСВ. Предприятия и ФОП 3-й группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призванных в ряды ВСУ и территориальной обороны".

"Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия. Все это – во время военного положения и еще минимум на год после его завершения".

"Мы и террор – это разные вселенные. Потому на нашем флаге нет крови. Не было и никогда не будет черных пятен. Не было и никогда не будет никаких свастик. Украинский флаг – это земля. Мирная, плодородная, золотая и без танков. Это небо – мирное, чистое, голубое и без ракет".

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Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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