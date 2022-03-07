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Да здравствует чебурнет! рф полностью отключится от глобального интернета – Market Rebellion

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Да здравствует чебурнет! рф полностью отключится от глобального интернета – Market Rebellion

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Россияне еще 3 года назад начали тестировать возможность отключения от глобального интернета. Сообщается, что полностью в правительстве оккупантов решение реализуют 11 марта. Таким образом, россия хочет создать информационную изоляцию для своих граждан.

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"Только сайты и серверы в российской зоне будут доступны тем, кто в России".

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

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В статье: война с Россией
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