Да здравствует чебурнет! рф полностью отключится от глобального интернета – Market Rebellion

Россияне еще 3 года назад начали тестировать возможность отключения от глобального интернета. Сообщается, что полностью в правительстве оккупантов решение реализуют 11 марта. Таким образом, россия хочет создать информационную изоляцию для своих граждан.

Only websites and servers in the Russian zone will be accessible by those in Russia