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Трамп предложил разбомбить россию самолетами с нарисованной символикой Китая

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Простое решение от экс-хозяина Белого дома

Трамп предложил разбомбить россию самолетами с нарисованной символикой Китая

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший президент США Дональд Трамп всегда поражал своими безумными идеями. Например, он всерьез говорил о покупке Гренландии, или утверждал, что мир был бы лучше, если бы до сих пор были бы живы Хусейн и Каддафи.

Конечно, Трамп много комментирует и нападение россии на Украину. В субботу, 5 марта, на встрече с донорами республиканской партии он вообще озвучил "гениальный" с его точки зрения план, как закончить войну. Как сообщает The Washington Post, Трамп заявил, что было бы хорошо разбомбить россию американскими самолетами F-22, на которые была бы нанесена китайская символика.

"А потом мы говорим: Китай это сделал, мы этого не делали. А потом они начинают воевать друг с другом, а мы сидим и смотрим", цитирует издание 45 президента.

Конечно, Трамп заявил, что если бы он был президентом США, то путин никогда не напал бы на Украину.

Отметим, что нынешний президент США Джо Байден первым заявлял о риске масштабного вторжения россии в Украину. Он вел активную деятельность по консолидации Запада перед российской угрозой, а после начала войны инициировал жесткие санкции, которые должны разрушить экономику агрессора.

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В статье: Дональд Трамп война с Россией
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