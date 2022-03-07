"Попали? Попали, с*ка!". ВИДЕО, как ВМС Украины уничтожили российский корабль
Одесса защищается
В понедельник, 7 марта подразделения морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины уничтожили российский корабль.
Пресс-служба ВМС опубликовала видео, как работает береговая батарея, защищая Одессу. Указывается, что враг снова отступил. Какой именно вражеский корабль попал под обстрел, не указывается.
Заметим, что накануне агентство Reuters цитировало чиновника в министерстве обороны США, утверждавшего, что в данный момент высадка российского десанта в Одессе маловероятна.
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