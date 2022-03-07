Верещук: рф хочет открыть гуманитарный коридор в свою сторону – это абсурдно и цинично
Неприемлемо
ОП
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала вопрос гуманитарных коридоров.
"Россия уже дважды срывала их открытие, обстреливая маршруты. Теперь же россияне говорят, что готовы открыть коридоры, но в сторону рф. То есть, они хотят, чтобы наши граждане шли на территорию РФ. Абсурдно, цинично, неприемлемо".
"Призываю весь цивилизованный мир надавить на Россию. Нам нужны гуманитарные коридоры. Следует выводить гражданских украинцев и иностранцев из горячих зон. Только официальные сообщения украинской власти! Только они основаны на работе гуманитарных коридоров на украинской территории".
Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.
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