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Верещук: рф хочет открыть гуманитарный коридор в свою сторону – это абсурдно и цинично

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Неприемлемо

Верещук: рф хочет открыть гуманитарный коридор в свою сторону – это абсурдно и цинично

ОП

Новина українською

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала вопрос гуманитарных коридоров.

"Россия уже дважды срывала их открытие, обстреливая маршруты. Теперь же россияне говорят, что готовы открыть коридоры, но в сторону рф. То есть, они хотят, чтобы наши граждане шли на территорию РФ. Абсурдно, цинично, неприемлемо".

"Призываю весь цивилизованный мир надавить на Россию. Нам нужны гуманитарные коридоры. Следует выводить гражданских украинцев и иностранцев из горячих зон. Только официальные сообщения украинской власти! Только они основаны на работе гуманитарных коридоров на украинской территории".

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

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В статье: война с Россией Ирина Верещук
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
07.03.2022 в 12:55
А у себя вешают лапшу своим додикам , что это злые бендеровцы стреляют по своим . ( Я в курсе что БАндера , но у них же бе. Бараны .
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