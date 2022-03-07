Украинская девушка в бомбоубежище сыграла на скрипке песню "Ніч яка місячна"
путин, это – не твое. И никогда не будет твоим!
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Какие времена, такие и площадки. Украина уже 12-й день ведет войну с российскими оккупантами. В одном из бомбоубежищ украинская скрипачка сыграла на своем инструменте украинскую песню "Ніч яка місячна". Получилось очень красиво и трогательно.
"Ніч яка місячна" – украинская песня, слова которой написал Михаил Старицкий, хотя в большинстве источников она упоминается как "народная песня". Музыка написана Николаем Лысенко, а впоследствии и Андреем Волощенко и Василием Овчинниковым.
Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.
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