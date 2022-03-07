УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинская девушка в бомбоубежище сыграла на скрипке песню "Ніч яка місячна"
В тренде

Украинская девушка в бомбоубежище сыграла на скрипке песню "Ніч яка місячна"

Общие новости
(2 голосов)

путин, это – не твое. И никогда не будет твоим!

Украинская девушка в бомбоубежище сыграла на скрипке песню "Ніч яка місячна"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Какие времена, такие и площадки. Украина уже 12-й день ведет войну с российскими оккупантами. В одном из бомбоубежищ украинская скрипачка сыграла на своем инструменте украинскую песню "Ніч яка місячна". Получилось очень красиво и трогательно.

"Ніч яка місячна" – украинская песня, слова которой написал Михаил Старицкий, хотя в большинстве источников она упоминается как "народная песня". Музыка написана Николаем Лысенко, а впоследствии и Андреем Волощенко и Василием Овчинниковым.

Читайте такжеВерещук: рф хочет открыть гуманитарный коридор в свою сторону – это абсурдно и цинично

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...