Генштаб ВСУ: Россияне устанавливают режим террора на оккупированных территориях

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную сводку по состоянию на 12:00 7 марта. Указывается, что россияне сосредотачивают основные усилия на окружении Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя, Николаева. Не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

Генштаб сообщает о сосредоточении вражеских войск в районе Гостомеля (2 батальонно-тактические группы); в районе Бучи – до 3 БТГр, усиленных танковыми подразделениями; в районе Бородянки – до 2 БТГр; в районе Ситняков – до 2 БТГр. Продолжается подготовка оккупантов к наступлению на Вышгород.

На Черниговском направлении противник силами подразделений из состава двух общевойсковых армий и танковой дивизии Центрального военного округа основные усилия сосредоточил на направлениях: Бровары – до 2 БТГр; в районах Семеновки, Мены, Бобровицы – до 3 БТГр; Борисполя – до 4 БТГр.

Генштаб указывает, что захватчик пытается обеспечить тактическое преимущество в Броварском и Бориспольском районах. Оккупанты предпринимают попытки установить контроль над Черниговом и сосредоточивают подразделения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа возле его южных окраин. Пытаются провести подготовку к наступлению на Сумы.

"На оккупированных территориях враг пытается сразу установить административно-полицейский режим с помощью нескрываемого террора, направленного на местное население", говорится в официальном сообщении.

Также россияне на Слобожанском направлении пытаются продолжить наступление в направлении Днепра. Осуществляет перегруппировку для продолжения наступления на определенных направлениях для взятия под контроль Каневской ГЭС.

На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступательные действия по направлениям городов Днепр и Запорожье, с целью выхода на административные границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи.

Оккупанты предпринимали неоднократные попытки прорвать оборону в районе Старомлиновки, а также захватить Зачатовку, однако понесли значительные потери и отошли в район Любимовки. Одновременно враг пытается прорвать оборону города в районах западной окраины Мариуполя. Успехов нет.

На Таврическом направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области. Основные усилия сосредоточены на направлениях: Николаев – до 2 БТГр, Вознесенск – до 2 БТГр, Белгород-Днестровский – до БТГр, Запорожье – до 4 БТГр; Мариуполь – до 3 БТГр.

Противник производит перегруппировку войск для дальнейшего наступления на город Запорожье. Срочно восстанавливает взлетно-посадочную полосу на аэродроме Мелитополь.

Несмотря на большое количество войск, оккупанты имеют низкое морально-психологическое состояние. Понеся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен Защитникам Украины и гражданскому населению, сообщает Генштаб.