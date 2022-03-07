УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Подоляк сообщил о третьем раунде переговоров с рф – он пройдет сегодня
В тренде

Подоляк сообщил о третьем раунде переговоров с рф – он пройдет сегодня

Общие новости
(1 голосов)

Важное сообщение

Подоляк сообщил о третьем раунде переговоров с рф – он пройдет сегодня

Фото: Офіс президента України

Новина українською

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил в своем Твиттере о деталях переговоров с российской стороной.

"Переговоры с рф. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений".

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

Читайте такжеПрезидент Ворсклы: Путин - военный преступник, который должен понести наказание

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Михаил Подоляк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex-696 (Немирів)
07.03.2022 в 14:27
То вже на третьому раунді абрахамія буде цілуватись з орками? Бо на минулих ручку тиснув.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...