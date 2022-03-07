Подоляк сообщил о третьем раунде переговоров с рф – он пройдет сегодня

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил в своем Твиттере о деталях переговоров с российской стороной.

"Переговоры с рф. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений".

Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін. pic.twitter.com/GRZzv9iBtH — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.