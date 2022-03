В столице Израиля паб "путин" переименовали на "Зеленский"

Иерусалимский паб, который до недавнего времени носил название "путин" принял решение переименоваться. Отныне он будет носить название "Зеленский", сообщает чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Соответствующее фото он разместил на своей странице в твиттере.

Впрочем, на официальной странице заведения в фейсбуке пока нет информации о переименовании. Правда, там же паб уже анонсировал, что "новое брендовое имя загружается". Но, как видно, новую вывеску уже смонтировали.

Ранее мы сообщали, что Сотрудник израильского аэропорта блокировал самолет рф с флагом Украины .

