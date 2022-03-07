В столице Израиля паб "путин" переименовали на "Зеленский"
Слава украинского президента растёт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Иерусалимский паб, который до недавнего времени носил название "путин" принял решение переименоваться. Отныне он будет носить название "Зеленский", сообщает чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Соответствующее фото он разместил на своей странице в твиттере.
Впрочем, на официальной странице заведения в фейсбуке пока нет информации о переименовании. Правда, там же паб уже анонсировал, что "новое брендовое имя загружается". Но, как видно, новую вывеску уже смонтировали.
Ранее мы сообщали, что Сотрудник израильского аэропорта
Pub “Putin” in Jerusalem has changed its name pic.twitter.com/DZUjrOz92B— Michael Brodsky (@michael_brodsk) March 7, 2022
Популярное сейчас
- "Попали? Попали, с*ка!". ВИДЕО, как ВМС Украины уничтожили российский корабль
- 999 боевых машин. Новые данные потерь врага от Генштаба ВСУ
- Бартулович: После войны многие украинские клубы могут исчезнуть
- СБУ поймали организаторов народных республик в Ивано-Франковске
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО