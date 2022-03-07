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Евросоюз обсудит заявку Украины на членство в ближайшие дни

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Евросоюз обсудит заявку Украины на членство в ближайшие дни

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Европейский союз готовится в ближайшие дни обсудить заявку Украины на членство в организации. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в своём твиттере.

"Мы продолжаем поддерживать тесный контакт с Владимиром Зеленским. ЕС твёрдо стоит на стороне Украины в попытках облегчить гуманитарные страдания, которые появились вследствие агрессии рф, и обеспечить ядерную безопастность.

Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС для Украины непоколебимы. Мы обсудим заявку Украины на членство в Евросоюзе в ближайшие дни", - написал Мишель.

Ранее мы сообщали, что Европарламент почти единогласно рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

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В статье: война с Россией
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