Евросоюз обсудит заявку Украины на членство в ближайшие дни

Европейский союз готовится в ближайшие дни обсудить заявку Украины на членство в организации. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в своём твиттере.

"Мы продолжаем поддерживать тесный контакт с Владимиром Зеленским. ЕС твёрдо стоит на стороне Украины в попытках облегчить гуманитарные страдания, которые появились вследствие агрессии рф, и обеспечить ядерную безопастность. Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС для Украины непоколебимы. Мы обсудим заявку Украины на членство в Евросоюзе в ближайшие дни", - написал Мишель.