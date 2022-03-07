Евросоюз обсудит заявку Украины на членство в ближайшие дни
Ждём финального решения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Европейский союз готовится в ближайшие дни обсудить заявку Украины на членство в организации. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в своём твиттере.
"Мы продолжаем поддерживать тесный контакт с Владимиром Зеленским. ЕС твёрдо стоит на стороне Украины в попытках облегчить гуманитарные страдания, которые появились вследствие агрессии рф, и обеспечить ядерную безопастность.
Солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС для Украины непоколебимы. Мы обсудим заявку Украины на членство в Евросоюзе в ближайшие дни", - написал Мишель.
Ранее мы сообщали, что Европарламент почти единогласно
Популярное сейчас
- Бартулович: После войны многие украинские клубы могут исчезнуть
- Мы очень хорошо подготовлены. СЮЖЕТ о первых британцах, приехавших воевать за Украину
- Планировали парад в Киеве. Оккупанты везли с собой в Украину парадную форму с нацепленными медалями
- Жадан: Полковник армии рф сказал, что мы быстренько, по окружной. Я вот думаю – он еще жив? Или все?
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:10 Украинские Генштаб ВСУ: На луганском направлении наши войска совершили несколько успешных контратак
- 23:41 Украинские Вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского
- 23:25 Украинские Харьков, Мариуполь, Херсон и еще несколько. Президент Украины присвоил почетное звание Героя некоторым городам