Подоляк: Зеленский - обезбашенный, в хорошем смысле слова
У хутина нет шансов
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Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский не собирается покидать столицу Украины.
"Он точно не покинет Киев. Он - человек обезбашенный, в хорошем смысле слова. Он не боится. Он считает, что должен находиться внутри, в сердце страны".
Подоляк также прокомментировал информацию иностранных медиа о попытках покушения на Зеленского. По его словам, президентская контрразведка постоянно контролирует ситуацию.
"Times сообщили о двух покушениях. Я думаю, на самом деле их было гораздо больше, потому что первоначальная цель в первые три дня была исключительно одна. Основной целью было оказывать внешнее давление на Киев, войти и попытаться уничтожить Владимира Зеленского. Но у Генштаба РФ этого не получилось, а сейчас уже нет смысла".
По мнению советника главы ОПУ, путин совершенно не понимает внутреннюю ситуацию в Украине и имеет ложные представления о Президенте Украины.
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