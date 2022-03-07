Подоляк: Зеленский - обезбашенный, в хорошем смысле слова

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский не собирается покидать столицу Украины.

"Он точно не покинет Киев. Он - человек обезбашенный, в хорошем смысле слова. Он не боится. Он считает, что должен находиться внутри, в сердце страны".

Подоляк также прокомментировал информацию иностранных медиа о попытках покушения на Зеленского. По его словам, президентская контрразведка постоянно контролирует ситуацию.

"Times сообщили о двух покушениях. Я думаю, на самом деле их было гораздо больше, потому что первоначальная цель в первые три дня была исключительно одна. Основной целью было оказывать внешнее давление на Киев, войти и попытаться уничтожить Владимира Зеленского. Но у Генштаба РФ этого не получилось, а сейчас уже нет смысла".

По мнению советника главы ОПУ, путин совершенно не понимает внутреннюю ситуацию в Украине и имеет ложные представления о Президенте Украины.